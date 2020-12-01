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Видео - Разноцветный прыжок: трюк парашютистов

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201201/32698255/video-raznotsvetnyy-pryzhok-tryuk-parashyutistov.html

Яркий след оставила в небе команда бразильских парашютистов. Чтобы создать такой эффект, в воздухе было рассеяно 96 килограммов цветного порошка.

Группа парашютистов из Бразилии решила провести необычную акцию. Ведь если нет в небе радуги, ее всегда можно нарисовать!

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© Ruptly
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Поэтому бразильцы решили совершить серию парашютных прыжков, прихватив с собой емкости с цветными порошками.

Чтобы добиться нужного эффекта, пришлось взять с собой в небо 96 килограммов порошка, который прыгуны распылили высоко над землей. Но не стоит беспокоиться об экологии - спортсмены подчеркивают, что использованный ими порошок абсолютно безопасен.

Что получилось у отважных парашютистов – смотрите в нашем видео.

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