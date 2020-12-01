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Видео - Россия помогает восстанавливать школы и больницы в Нагорном Карабахе

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© Video : Ruptly / Минобороны России / МЧС России
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/01/32720951.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201201/32721036/video-russia-pomogaet-vosstanavlivat-shkoly-i-bolnitsy-v-nagornom-karabakhe.html

Российские миротворцы и специалисты МЧС продолжают работу в непризнанной НКР. Военные контролируют режим прекращения огня, МЧС решает в первую очередь гуманитарные вопросы.

Под охраной российских миротворцев в регион вернулись тысячи беженцев. Многим из них негде жить, ведь инфраструктура НКР была сильно разрушена.

"В настоящее время МЧС России осуществляет контроль за проведением восстановительных работ. В связи с тем, что наступил уже зимний период, люди возвращаются в свои дома, и необходимо оперативно восстанавливать остекление помещений, а также крыши домов", – рассказывает Роман Свиридок, начальник штаба опергруппы МЧС России в Нагорном Карабахе.

Российские специалисты помогают восстанавливать разрушенные во время конфликта здания. В Степанакерте в школах возобновляется учебный процесс, также восстановил свою работу местный роддом, в котором после войны приняли первых рожениц.

© Sputnik / Maksim Blinov
Военный госпиталь в Степанакерте развернуло Минобороны РФ

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики уже вовсю кипит мирная жизнь. Люди возвращаются в свои дома, работают магазины, ходит общественный транспорт, можно гулять по улицам города, не боясь за свою безопасность.

В других населенных пунктах тоже идет работа по восстановлению гражданской инфраструктуры. Во многом это происходит благодаря российским миротворцам, которые делают все, что в их силах, чтобы местные жители могли как можно быстрее вернуться к мирной жизни.

Как идет восстановление нормальной жизни региона - смотрите в видео.

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