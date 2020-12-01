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Видео - Столица приоделась к зимним праздникам

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Тема:
События Кишинева (117)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201201/32721405/video-stolitsa-priodelas-k-zimnim-prazdnikam.html

Атмосфера праздников уже чувствуется в молдавской столице. Вечер первого дня зимы стал как никогда красочным: в центре Кишинева состоялось торжественное открытие новогодней елки.

Зеленую красавицу разместили в сквере у Кафедрального собора Рождества Христова. И пусть настоящего, новогоднего снега в Кишиневе пока нет, предвкушение праздника уже ощущается в полной мере.

Новогодняя елка в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Без рождественской ярмарки и елки: как в Молдове отметят зимние праздники

На праздничную церемонию пришло меньше людей, чем в предыдущие годы - сказалась пандемия. Столичные власти заранее предупредили горожан, что на этот раз традиционных рождественских ярмарок в Кишиневе не будет.

Градоначальник Ион Чебан записал на видео поздравительное послание жителям и гостям столицы. После традиционного "Елочка, зажгись!" последовал небольшой онлайн-концерт. Шоу можно было посмотреть на специальных экранах, установленных рядом с новогодней елкой.

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Тема:
События Кишинева (117)


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