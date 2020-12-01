Видео - Столица приоделась к зимним праздникам

Атмосфера праздников уже чувствуется в молдавской столице. Вечер первого дня зимы стал как никогда красочным: в центре Кишинева состоялось торжественное открытие новогодней елки.

Зеленую красавицу разместили в сквере у Кафедрального собора Рождества Христова. И пусть настоящего, новогоднего снега в Кишиневе пока нет, предвкушение праздника уже ощущается в полной мере.

На праздничную церемонию пришло меньше людей, чем в предыдущие годы - сказалась пандемия. Столичные власти заранее предупредили горожан, что на этот раз традиционных рождественских ярмарок в Кишиневе не будет.

Градоначальник Ион Чебан записал на видео поздравительное послание жителям и гостям столицы. После традиционного "Елочка, зажгись!" последовал небольшой онлайн-концерт. Шоу можно было посмотреть на специальных экранах, установленных рядом с новогодней елкой.

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