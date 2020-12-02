Видео - Лавров ответил Санду на призыв вывести российских миротворцев из Приднестровья

Лавров также прокомментировал заявление Санду о желании развивать отношения с Россией и призвал новое руководство Молдовы учитывать прежние договоренности в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья.
Глава росийского МИД подчеркнул, что залог хороших отношений – учет взаимных интересов и договоренностей, которые были достигнуты ранее.
Лавров также напомнил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье в соответствии с решениями группы "5+2", поддерживая стабильность в регионе и осуществляя контроль за военными складами.
"Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ. И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта", - заявил глава МИД РФ.
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