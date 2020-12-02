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Видео - Лавров ответил Санду на призыв вывести российских миротворцев из Приднестровья

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Тема:
Приднестровское урегулирование (300)
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Российские миротворцы находятся в регионе в первую очередь для поддержания стабильности – так министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на призыв избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе миротворческих сил из Приднестровья.

Лавров также прокомментировал заявление Санду о желании развивать отношения с Россией и призвал новое руководство Молдовы учитывать прежние договоренности в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья.

Верховный Совет непризнанной ПМР, Парламент и правительство
© Sputnik / Irina Leahova
Призыв Майи Санду о выводе миротворцев прокомментировали в Приднестровье

Глава росийского МИД подчеркнул, что залог хороших отношений – учет взаимных интересов и договоренностей, которые были достигнуты ранее.

Лавров также напомнил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье в соответствии с решениями группы "5+2", поддерживая стабильность в регионе и осуществляя контроль за военными складами.

"Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ. И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта", - заявил глава МИД РФ.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (300)

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