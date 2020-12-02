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Тот же газ, только в профиль: кому будет выгоден газопровод из Румынии в Молдову?

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Бухарест намерен поставлять голубое топливо в Молдову с помощью нового газопровода Яссы – Унгены – Кишинев. Объект строится с 2014 года, но до сих пор не функционирует. И пока никто не знает, когда вся нитка будет введена в эксплуатацию.

Так Румыния и Молдова пытаются создать альтернативу российским поставкам на случай, если они вдруг прекратятся. Или, например, Украина перекроет транзит.

Воздушные шарики.
© Sputnik / Евгений Панасенко
Сколько детей с флажками нужно, чтобы открыть газопровод Яссы-Унгены-Кишинев

Политики соседней страны и ориентированные на Румынию политики молдавские представляют этот газовый долгострой как "стратегический проект", который якобы усилит "энергетическую безопасность" Молдовы, составив "альтернативу российскому газу". Комичность подобных заявлений в том, что когда (или если) газопровод Унгены-Яссы-Кишинев выйдет на проектную мощность, по трубе из Румынии в Молдову потечет никакой не "альтернативный", а все тот же российский газ - другому взяться просто неоткуда. Да еще и по цене, на порядок более высокой, нежели та, которую республика платит за газ, получаемый транзитом через Украину. 

Впрочем, поставки газа из Румынии едва ли и вполовину смогут покрыть внутренние потребности Молдовы, особенно в зимний период. Румыния сегодня сама ощущает дефицит голубого топлива, ежегодно увеличивая импорт российского газа.

Главным же проигравшим от этого "стратегического проекта" скорее всего окажется рядовой молдавский потребитель, которому придется платить за тот же российский газ, но уже по европейским тарифам.

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Тот же газ, только в профиль: кому будет выгоден газопровод из Румынии в Молдову?
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