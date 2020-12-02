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Видео: Протест аграриев против повышения ставки НДС на сельхозпродукцию

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Sputnik Молдова
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Мы пришли не для того, чтобы кого-то снимать, утверждали фермеры, а для защиты своих прав, потому что за нами стоят люди.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Фермеры со всех регионов страны собрались на площади Великого национального собрания, чтобы выразить недовольство намерением правительства повысить налог на добавленную стоимость в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Фермеры заявляют, что намерения властей необоснованны.

"Ставка НДС 12% для сельхозпродукции выгодна только импортерам и экспортерам, но ни в коем случае не фермерам. Мы действительно не понимаем, почему прибегают к такой политике", - сказал Юрие Врабие, фермер из Унгенского района.

Собеседник напомнил, что такие намерения были и раньше, и многие фермеры обанкротились, другие остались в долгах, поэтому вернулись к 8% НДС. И благодаря такой ставке фермеры получили возможность сделать хотя бы некоторые инвестиции в сельское хозяйство.

Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Russiancouncil
Ларюшина: чего на самом деле хотят фермеры

По его словам, участники акции "пришли сюда не для того, чтобы кого-то снимать, а для защиты своих прав, потому что за нами стоят люди".

С масками на лицах и транспарантами в руках протестующие старались соблюдать меры защиты, установленные в контексте пандемии COVID-19. Фермеры также жаловались, что их не поддержали, несмотря на потери от засухи.

Аграрии дали парламентариям 24 часа, чтобы пригласить их к обсуждению и найти решения насущных проблем. В противном случае они говорят, что прибегнут к более жестким мерам, чем сегодняшняя акция протеста.

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