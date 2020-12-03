Видео: потасовка депутатов на заседании парламента Молдовы

Пленарное заседание высшего законодательного собрания в четверг проходит жарко: представители оппозиции против включения в повестку ряда проектов. Чтобы помешать принятию документов, они блокируют трибуну.

Пленарное заседание парламента в четверг обернулось скандалом.

Депутаты PAS и "Платформы DA" активно блокируют трибуну и скандируют лозунги.

После паузы депутаты из оппозиции перебрались на кресла вице-спикеров и председателя парламента. Там произошла потасовка, в результате которой были выведены из строя микрофоны.

Несмотря на продолжающиеся стычки и проявления недовольства многих парламентариев, в законодательном органе сумели принять ряд проектов.

Оппозиция требует исключить из повестки дня законопроекты, предложенные социалистами — в первую очередь инициативу о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента.

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