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Видео: потасовка депутатов на заседании парламента Молдовы

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (269)
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© Video : Youtube / Parlamentul Republicii Moldova
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/03/32743655.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201203/32743696/video-potasovka-deputatov-na-zasedanii-parlamenta-moldovy.html

Пленарное заседание высшего законодательного собрания в четверг проходит жарко: представители оппозиции против включения в повестку ряда проектов. Чтобы помешать принятию документов, они блокируют трибуну.

Пленарное заседание парламента в четверг обернулось скандалом.

Заседание Парламента 06/03/2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Депутаты PAS и "Платформы DA" активно блокируют трибуну и скандируют лозунги.

После паузы депутаты из оппозиции перебрались на кресла вице-спикеров и председателя парламента. Там произошла потасовка, в результате которой были выведены из строя микрофоны. 

Несмотря на продолжающиеся стычки и проявления недовольства многих парламентариев, в законодательном органе сумели принять ряд проектов.  

Оппозиция требует исключить из повестки дня законопроекты, предложенные социалистами — в первую очередь инициативу о переходе Службы информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (269)

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