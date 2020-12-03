Перерыв на войну: как сейчас выглядят школы Нагорного Карабаха - видео

Учебные заведения в непризнанной НКР восстанавливают работу после трех месяцев вынужденного простоя на время боевых действий.

Школы закрылись еще в сентябре, в самом начале конфликта.

Сейчас ученики постепенно возвращаются за парты, а учителя – на свои рабочие места. Им приходится спешно изменять учебную программу таким образом, чтобы школьники могли быстро наверстать пропущенные занятия, которые пришлось прервать из-за форс-мажорных обстоятельств.

Все это стало возможным благодаря российским миротворческим силам. Военные проверили здания школ на безопасность и провели разминирование близлежащих территорий. А сотрудники МЧС РФ помогли с ремонтом и восстановлением электро-, водо- и теплоснабжения.

Непосредственно в день возвращения к учебе российские миротворцы подготовили для ребят особый сюрприз. Перед началом уроков ученикам вручили рюкзаки с подарками.

Как поздравили школьников с началом учебного процесса – смотрите в видео.

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