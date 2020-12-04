Лебединский о статусе русского языка в Молдове

Адриан Лебединский рассказывает, что будет дальше с русским языком в Молдове.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Один из авторов законопроекта о функционировании языков в Молдове Адриан Лебединский рассказывает о сути документа и шансах его окончательного утверждения в парламенте республики - смотрите прямую трансляцию.
Адриан Лебединский рассказывает, что будет дальше с русским языком в Молдове.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Учебные заведения в непризнанной НКР восстанавливают работу после трех месяцев вынужденного простоя на время боевых действий.
Пленарное заседание высшего законодательного собрания в четверг проходит жарко: представители оппозиции против включения в повестку ряда проектов. Чтобы помешать принятию документов, они блокируют трибуну.
Некоторые животные, как и люди, очень боятся щекотки, и реакции у них могут быть самые-самые разные.
Мы пришли не для того, чтобы кого-то снимать, утверждали фермеры, а для защиты своих прав, потому что за нами стоят люди.
Молдавский премьер подчеркнул, что Молдова намерена воспользоваться статусом наблюдателя при ЕАЭС не только для увеличения товарооборота, но и для более глубокого сотрудничества в различных секторах экономики.
Новый Закон о функционировании языков создан для регулирования отношений гражданина с государством и призван дать возможность всем общаться с госструктурами на удобном гражданам языке.
Глава правительства РФ подчеркнул, что Россия рассматривает развитие ЕАЭС в качестве безусловного приоритета.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik