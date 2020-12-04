Лебединский о статусе русского языка в Молдове

Один из авторов законопроекта о функционировании языков в Молдове Адриан Лебединский рассказывает о сути документа и шансах его окончательного утверждения в парламенте республики - смотрите прямую трансляцию.

Депутаты высшего законодательного органа Молдовыза законопроект о функционировании языков, которым русскому языку возвращается статус языка межнационального общения и за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, создающими возможность для возврата в полном объеме российских теле- и радиопрограмм.

Адриан Лебединский рассказывает, что будет дальше с русским языком в Молдове.

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