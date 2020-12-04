Подгорает из-за Крыма: в НАТО мечтают запретить Российскую армию - видео

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО наращивает военное присутствие в Черном море якобы в ответ на аналогичные действия со стороны России.

Однако генсек альянса не стал уточнять, что вообще делают силы военного блока рядом с российскими границами, и почему Россия не имеет права выстраивать на своей территории оборону, соизмеримую с числом угроз со стороны НАТО.

За последнее время количество агрессивных действий со стороны альянса у российских границ значительно увеличилось, поэтому Россия вынуждена обеспечивать свою безопасность.

А глава Североатлантического альянса в очередной раз под выдуманными предлогами пытается обосновать действия военного блока и его союзников.

"Главная цель подобных заявлений – оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря. Это обычный демагогический прием – валить с больной головы на здоровую", – считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Очевидно, что действия альянса создают напряженность в регионе. Например, недавние учения в Грузии и Румынии, а также регулярные провокации, которые США и НАТО устраивают у границ России.

Чем вызваны и к чему могут привести подобные провокации – смотрите в нашем видео.

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