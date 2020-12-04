Видео - Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19

Россия представила свой препарат для иммунизации от коронавируса "Спутник V" на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и разработчики вакцины подробно рассказали о ее испытаниях, эффективности, стоимости, а также объемах и процессе производства.

Отдельно была упомянута и цена "Спутника V", которая будет значительно ниже, чем у конкурентов.

"Итак, наша вакцина будет стоить менее 10 долларов за дозу, и данная цена значительно ниже, чем у некоторых mRNA вакцин. Мы сосредоточились на том, чтобы сделать эту вакцину доступной во всем мире", - сообщил во время презентации Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.

Такая невысокая стоимость привлекает все больше заинтересованных лиц по всему миру.

"Спутник V" постепенно завоевывает интерес на мировом рынке. После публикации данных клинических исследований, которые показали эффективность российской вакцины - 95%, внимание к препарату со стороны зарубежных клиентов значительно выросло. Сейчас переговоры о контрактах идут с представителями более 50 стран мира.

Но на Западе пока игнорируют достижение российских разработчиков, более того, пытаются дискредитировать результаты их работы ради продвижения собственных вакцин, которые, очевидно, дороже "Спутник V". Тем не менее, в ВОЗ уверены в эффективности российской вакцины и хотят включить ее в перечень рекомендуемых вакцин.

Как "Спутник V" завоевывает мировой рынок и в каких странах она будет производиться - смотрите в нашем видео.

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