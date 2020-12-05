Первая партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Сербию - видео

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Сербию. В Белград доставили 20 доз препарата - для клинических испытаний. Смотрите видео.

"Первые 20 доз прибыли в Сербию, где пройдут испытание в институте вирусологии" Торлак". Агентство безопасности и информации доставило их туда, и наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают", - заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире национального ТВ.

После этого Сербия примет решение об использовании препарата.

Сербский премьер Ана Брнабич заявила ранее, что официальный Белград заинтересован рассмотреть возможность совместного производства вакцины против COVID-19 с Россией.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Сербии ожидается в начале 2021 года, российская вакцина "Спутник V" и заявка Pfizer и BioNTech изучаются сербскими специалистами.

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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