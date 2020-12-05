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Эффектные кадры испытаний С-400 - видео Минобороны России

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Sputnik Молдова
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Министерство обороны России опубликовало кадры боевых испытаний зенитных расчетов С-400 "Триумф". Смотрите видео.

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 самарского полка ПВО после недавнего перевооружения выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр.

"Расчеты ЗРС обнаружили ракету-мишень "Кабан", имитировавшую оперативно-тактическую ракету, отработали сопровождение, и на высоте более 15 километров цель была успешно уничтожена", - сказано в сообщении.

По окончании стрельб личный состав полка передислоцируют в Самарскую область.

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