В Калифорнии найден монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?

Помните загадочный трехметровый металлический обелиск, найденный в Юте, а затем появившийся в Румынии? Похожий монолит теперь обнаружили в Калифорнии на вершине горы Пайн. Смотрите видео.

Внешне этот монолит отличается от предыдущих: его углы сварены при помощи заклепок. Новости о монолитах, появляющихся по всему миру, взбудоражили Сеть. Люди гадали, кто, а главное, зачем установил их. Некоторые пользователи считали, что обелиски – обычные арт-объекты. Другие строили конспирологические теории и были уверены, что монолиты – дело рук инопланетян. Ведь они очень похожи на обелиски из фильма Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея".

В воскресенье американская арт-группа The Most Famous Artist заявила в Instagram, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

"Если под "вы" подразумеваете нас, то да", - ответила арт-группа в комментариях под одним из постов на вопрос, является ли она автором обелиска.

Кроме того, на своем сайте арт-группа заявила, что может продать появившийся в Юте монолит за 45 тысяч долларов. Доставка объекта, по их данным, займет четыре-шесть недель.

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