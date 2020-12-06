В Калифорнии найден монолит – такой же, как в Юте и Румынии. Что происходит?

Внешне этот монолит отличается от предыдущих: его углы сварены при помощи заклепок. Новости о монолитах, появляющихся по всему миру, взбудоражили Сеть. Люди гадали, кто, а главное, зачем установил их. Некоторые пользователи считали, что обелиски – обычные арт-объекты. Другие строили конспирологические теории и были уверены, что монолиты – дело рук инопланетян. Ведь они очень похожи на обелиски из фильма Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея".
"Если под "вы" подразумеваете нас, то да", - ответила арт-группа в комментариях под одним из постов на вопрос, является ли она автором обелиска.
Кроме того, на своем сайте арт-группа заявила, что может продать появившийся в Юте монолит за 45 тысяч долларов. Доставка объекта, по их данным, займет четыре-шесть недель.
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