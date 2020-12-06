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Видео: как протестовали в Кишиневе и что требовали

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201206/32781760/video-kak-protestovatovali-v-kishineve-i-chto-trebovali.html

Протест в центре Кишинева продлился около трех часов. Главные требования участников акции - отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

В воскресенье на площади Великого национального собрания в Кишиневе прошла акция протеста. В ней приняли участие представители нескольких политических формирований, в том числе избранный президент Молдовы Майя Санду. 

Она выступила в ходе протеста со сцены, потребовав отставки действующего кабмина и объявления досрочных выборов в высший законодательный орган страны. 

По итогам митинга была зачитала декларация и озвучены требования:

  • Срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса);
  • Проведение досрочных парламентских выборов;
  • Аннулирование законов, принятых на последних заседаниях парламента.

По данным полиции, на митинг пришли около 5 тысяч человек. Организаторы со сцены заявляли, что собрали порядка 50 тысяч. 

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