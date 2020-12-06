Видео: как протестовали в Кишиневе и что требовали

Протест в центре Кишинева продлился около трех часов. Главные требования участников акции - отставка правительства и досрочные парламентские выборы.

В воскресенье на площади Великого национального собрания в Кишиневе прошла акция протеста. В ней приняли участие представители нескольких политических формирований, в том числе избранный президент Молдовы Майя Санду.

Она выступила в ходе протеста со сцены, потребовав отставки действующего кабмина и объявления досрочных выборов в высший законодательный орган страны.

По итогам митинга была зачитала декларация и озвучены требования:

Срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса);

Проведение досрочных парламентских выборов;

Аннулирование законов, принятых на последних заседаниях парламента.

По данным полиции, на митинг пришли около 5 тысяч человек. Организаторы со сцены заявляли, что собрали порядка 50 тысяч.

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