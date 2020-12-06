Итоги недели в видео: чем запомнилась прошедшая семидневка в Молдове

В видео Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая семидневка выдалась довольно жаркой. Самые важные события и яркие заявления прошедшей недели - в одном видео Sputnik Молдова.

ЧП в здравоохранении

В Молдове с 30 ноября вступило в силу чрезвычайное положение в здравоохранении. Оно будет действовать до 15 января 2021 года.

Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Обо всех запретах на период ЧП можно почитать здесь

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. Решения об ужесточении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии.

Миротворческая миссия в Приднестровье

Избранный президент Молдовы Майя Санду высказалась за преобразование миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ и вывод Оперативной группы российских войск из Приднестровья. Об этом она заявила на первой большой пресс-конференции после выборов.

Санду также отметила, что будет обсуждать эти вопросы с руководством России после своего вступления в должность.

"Когда мы говорим о российском присутствии в Молдове, нужно делить его на две составляющие. Первая - это Оперативная группа войск. У нас нет соглашения о нахождении этих войск, и позиция Молдовы - в том, чтобы они были выведены, как и вооружения", — сказала Санду.

По словам избранного президента Молдовы, она будет выступать и за вывод самих миротворцев.

"Другая часть - это миротворческая миссия. У нас есть соглашение от 1992 года о нахождении миротворческих сил. Молдова считает, что так как нет никаких военных угроз, эта миссия должна быть преобразована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", — заявила Санду.

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Российские миротворцы находятся в регионе в первую очередь для поддержания стабильности – так министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на призыв избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе миротворческих сил из Приднестровья.

Лавров также прокомментировал заявление Санду о желании развивать отношения с Россией и призвал новое руководство Молдовы учитывать прежние договоренности в вопросе вывода российского контингента из Приднестровья.

Глава российского МИД подчеркнул, что залог хороших отношений – учет взаимных интересов и договоренностей, которые были достигнуты ранее.

Лавров также напомнил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье в соответствии с решениями группы "5+2", поддерживая стабильность в регионе и осуществляя контроль за военными складами.

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"Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы "5+2", одобренными ОБСЕ. И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта", - заявил глава МИД РФ.

Предновогодний Кишинев

В первый вечер зимы в центре молдавской столицы состоялось торжественное открытие главной новогодней елки страны. Таким образом был официально дан старт зимним праздникам.

Зеленую красавицу разместили в сквере у Кафедрального собора Рождества Христова.

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Эту елку в центре Кишинева смело можно назвать авангардистской. Во-первых, она искусственная: ни одна настоящая ель не пострадала. Во-вторых, - она пандемическая. Установлена и украшена в период действия антиковидных эпидмероприятий.

Скандал в парламенте

Пленарное заседание парламента 3 декабря прошло со скандалом. Еще до начала оно обещало перерасти в нечто большее, чем просто рассмотрение законопроектов. С улицы доносились крики сторонников Майи Санду, и на некоторых они произвели впечатление.

Заседание в этот четверг проводил вице-спикер Влад Батрынча. Он был вынужден несколько раз объявлять паузу, чтобы поумерить пыл недовольных членов фракций. Однако это не приносило плодов, даже в перерывах не все депутаты покидали зал и несколько раз дело доходило до потасовок.

Одна из самых яростных стычек произошла после обеденного перерыва: оппозиционеры оккупировали кресла вице-спикеров и в буквальном смысле атаковали микрофон Влада Батрынчи, который облили водой из графина и тем самым вывели из строя.

Несмотря на царивший в зале заседаний хаос, удалось рассмотреть некоторые законопроекты и даже за них проголосовать. Самыми активными в работе оказались депутаты фракций ПСРМ и "Шор", они инициировали принятие важных для страны нормативных актов. Несмотря на блокирование трибуны законодательного органа и попытки некоторых народных избранников помешать работе парламента, депутаты приняли ряд инициатив.

В частности, парламентарии одобрили в окончательном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента. Во втором чтении принята инициатива о том, что Республиканский стадион не будет передан посольству США в Молдове.

Депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о функционировании языков, которым русскому языку возвращается статус языка межнационального общения и за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, которые создают возможность для возврата в полном объеме российских теле- и радиопрограмм.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен подписать все принятые 3 декабря в парламенте законы.

Избранный президент Майя Санду сообщила, что опротестовала в Конституционном суде все законы, принятые на заседании в четверг.

Воскресный протест в Кишиневе

Протест в центре молдавской столицы, на который своих сторонников пригласила избранный президент Майя Санду, длился чуть более трех часов.

Главные требования протестующих:

срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса);

проведение досрочных парламентских выборов;

аннулирование законов, принятых на последних заседаниях парламента.

Бессрочные протесты аграриев

Глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко объявил о бессрочном протесте аграриев с сельхозтехникой. Об этом он заявил в воскресенье на площади Великого национального собрания.

По его словам, сельхозтехника будет стоять на въезде в Кишинев, пока не будут объявлены досрочные парламентские выборы.

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