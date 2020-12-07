Видео – В столице Рождества зажглись огни на праздничной ели

Огни на рождественской ели зажглись в столице Рождества – городе Вифлеем. Ель установлена на Ясельной площади. Здесь же расположен Храм Рождества Христова.

Это один из главных храмов для христиан на территории Святой земли и одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире.

Здесь же находится и величайшая христианская святыня – пещера Рождества.

Каждый год в эти дни в Вифлеем стекаются тысячи паломников и туристов. Сегодня же, из-за ситуации, сложившейся с пандемией коронавируса в мире, город остался без иностранных гостей, закрыты отели и сувенирные магазины. Поэтому насладиться красочной церемонией смогли в основном местные жители.

Да и в самом Вифлееме действует комендантский час – жителям предписано самоизолироваться с семи вечера и до шести утра.

Но огни на елке зажглись, как и прежде. Несмотря на ограничения и саму пандемию, Рождество никто не отменял.

Смотрите на видео красочную церемонию зажжения огней на рождественской в столице Рождества.

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