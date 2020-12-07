Видео - Итальянская провинция Модена оказалась во власти разлившихся вод

Катастрофическое наводнение вызвала река Панаро, которая вышла из берегов и затопила огромную территорию, в том числе жилые дома.

Стихийное бедствие стало результатом ливней и таяния снега.

Осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер не прекращались в течение двух дней.

Многие дороги оказались непроезжими, сельхозугодья превратились в болото. Главные магистрали региона были разрушены оползнями и селями, из-за сильных паводков пришлось эвакуировать жителей нескольких коммун.

Людей из зоны подтопления вывозили на лодках (а то и на закорках).

Всего, по сообщениям СМИ, около 60 семей были доставлены в пункты временного проживания.

В некоторых домах уровень поднявшейся воды достигал полуметра.

Спасателям удалось заснять с вертолета кадры, отражающие масштаб катастрофы. Смотрите их в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova