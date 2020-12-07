00:06 08 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Видео - Итальянская провинция Модена оказалась во власти разлившихся вод

Получить короткую ссылку
159 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/07/32798907.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201207/32798956/video---provintsiya-modena-vo-vlasti-razlivshikhsya-vod.html

Катастрофическое наводнение вызвала река Панаро, которая вышла из берегов и затопила огромную территорию, в том числе жилые дома.

Стихийное бедствие стало результатом ливней и таяния снега.

Осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер не прекращались в течение двух дней.

Ураганный ветер, архивное фото.
© AP Photo / Gerald Herbrt
Видео - "Йота" угрожает Центральной Америке
Многие дороги оказались непроезжими, сельхозугодья превратились в болото. Главные магистрали региона были разрушены оползнями и селями, из-за сильных паводков пришлось эвакуировать жителей нескольких коммун.

Людей из зоны подтопления вывозили на лодках (а то и на закорках).

Всего, по сообщениям СМИ, около 60 семей были доставлены в пункты временного проживания.

В некоторых домах уровень поднявшейся воды достигал полуметра.

Спасателям удалось заснять с вертолета кадры, отражающие масштаб катастрофы. Смотрите их в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Унесло течением: на юго-востоке Франции из-за непогоды пропали восемь человек
Снег и ледяной дождь: разрушительный циклон обрушился на российский Дальний восток


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сельхозтехника у въезда в Кишинев
Аграрии готовы протестовать в Кишиневе: тракторы уже у въезда в город - фото
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа.
Почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться