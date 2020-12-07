Видео - Итальянская провинция Модена оказалась во власти разлившихся вод

Стихийное бедствие стало результатом ливней и таяния снега.
Осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер не прекращались в течение двух дней.
Людей из зоны подтопления вывозили на лодках (а то и на закорках).
Всего, по сообщениям СМИ, около 60 семей были доставлены в пункты временного проживания.
В некоторых домах уровень поднявшейся воды достигал полуметра.
Спасателям удалось заснять с вертолета кадры, отражающие масштаб катастрофы. Смотрите их в нашем видео.
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