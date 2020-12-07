Почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа

Российское судно “Академик Черский” прибыло к недостроенному участку “Северного потока - 2”. Ранее в сторону газопровода также направился трубоукладчик “Фортуна”.

Оба судна способны достроить “Северный поток - 2”. Судьба российско-европейского проекта оказалась под вопросом из-за давления и санкций США.

Ранее Вашингтон ввел ограничения против проекта и потребовал от участников немедленно остановить его строительство.

Исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что строительство "Северного потока 2" направлено на то, чтобы "обойти Украину и расколоть Европу", и призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода.

Представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер изложила позицию Берлина по "Северному потоку 2" и по возможным санкциям.

"Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет", - сказала она.

Новый газопровод должен доставить российский газ в Германию и другие европейские страны через Балтийское море. Вашингтон активно выступает против проекта, руководствуясь главным образом своими экономическим интересам.

Другие подробности - в нашем видео.

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