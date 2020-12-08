Видео - Небо будет завтра: пилот из Литвы подрабатывает разносом заказов

Кто-то может позволить себе спокойно прожить на накопленные сбережения, но это касается, к сожалению, не всех.
Многим приходится искать способы заработать. Пилот из Литвы Роман Савин волею обстоятельств вместо формы летчика чаще всего появляется на улицах города с рюкзаком доставщика еды.
Ведь количество полетов сократилось, а деньги на содержание семьи все равно нужны.
"В такой ситуации, как я сейчас, наверное, большинство пилотов, и мне еще очень повезло, потому что осталась возможность летать хотя бы периодически. В прошлом году летали по 90-100 часов в месяц, в этом году в среднем выходит... 12-13 часов в месяц", — рассказывает Роман.
Многие задаются вопросом — можно ли совмещать такие разные виды деятельности, не унизит ли пилота работа простого доставщика. Подробнее об этом смотрите в нашем видео.
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