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Лукашенко прокомментировал персональный запрет на посещение Олимпийских игр

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201208/32812490/lukashenko-prokommentiroval-personalnyy-zapret-na-poseschenie-olimpiyskikh-igr.html

Президент Белоруссии отреагировал на "отлучение", которому, кстати, подвергся не только он, но и члены его семьи.

Александр Лукашенко высказался на тему запрета посещения им Олимпийских игр.

Комментируя решение Международного олимпийского комитета, белорусский лидер отметил, что спортивные чиновники наказывают его за то, что он защищает свою страну и выстраивает в ней справедливую политику.

Также Лукашенко отметил, что недопустимо накладывать ограничения на членов его семьи, включая детей. По словам белорусского президента, он всегда старался держать своих детей подальше от политики и поэтому не понимает, почему санкции коснулись не только его самого, но и его семьи.

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