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Видео - Протест аграриев в Кишиневе: что происходит в центре столицы

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Тема:
Протесты в Кишиневе (174)
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Sputnik Молдова
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В Молдове возобновились акции протеста сельхозпроизводителей. Смотрите на видео Sputnik, что происходит в Кишиневе.

Молдавские аграрии на тракторах съезжаются в центр Кишинева, где проведут протест перед зданием правительства.

Требования аграриев

Главное, чего хотят сельхопроизводители – чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что правительство выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи, определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо.

Они также призывают к срочной встрече с руководством законодательного органа и представителями парламентских фракций для обсуждения всех требований. Поскольку фермеров не услышали ранее, они решили возобновить протесты.

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Тема:
Протесты в Кишиневе (174)


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