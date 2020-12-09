Видео – Киев сдался? Российскую вакцину могут начать производить на Украине

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили о готовности производить препарат на Украине и подать документы для его регистрации.

В свою очередь глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Виктор Медведчук, который ранее посетил Центр Гамалеи, сказал: "Сейчас реально говорить о том, что производство может быть налажено в кратчайшие сроки для массового употребления. На сегодняшний день есть перспектива производить 500-700 тысяч доз вакцины в месяц".

Тем временем ситуация с COVID-19 на Украине все больше осложняется. Наблюдается стабильный прирост новых случаев заражения, а суточная смертность бьет рекорды.

Тем не менее российскую вакцину, которая могла бы помочь в данной ситуации, Киев закупать не торопится по политическим причинам, хотя в Москве заявляли, что готовы поставить "Спутник V" на Украину.

Зеленский, например, призвал ждать вакцину от Евросоюза.

"Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнения у ученых" – заявил украинский президент.

"Настоящей" он ее назвал, видимо, только потому, что сделана она не в России. Позицию украинского лидера разделяют не все: в Верховной раде ее жестко раскритиковали.

Подробнее о всех за и против российской вакцины на Украине узнайте из нашего видео.

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