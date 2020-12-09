22:59 09 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.32
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Видео – Киев сдался? Российскую вакцину могут начать производить на Украине

Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (66)
50 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Ruptly / РФПИ / biolik.com.ua
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/09/32829874.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201209/32829917/video--kyiv-sdalsya-russian-vaktsinu-mogut-nachat-proizvodit-na-ukraine.html

Мощности фармацевтического завода в Харькове готовы в кратчайшие сроки обеспечить потребности страны в препарате.

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявили о готовности производить препарат на Украине и подать документы для его регистрации.

В свою очередь глава политсовета фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Виктор Медведчук, который ранее посетил Центр Гамалеи, сказал: "Сейчас реально говорить о том, что производство может быть налажено в кратчайшие сроки для массового употребления. На сегодняшний день есть перспектива производить 500-700 тысяч доз вакцины в месяц".

Карантин в Киеве.
© Sputnik / Стрингер
Украина переходит на строгий карантин со второй недели нового года

Тем временем ситуация с COVID-19 на Украине все больше осложняется. Наблюдается стабильный прирост новых случаев заражения, а суточная смертность бьет рекорды.

Тем не менее российскую вакцину, которая могла бы помочь в данной ситуации, Киев закупать не торопится по политическим причинам, хотя в Москве заявляли, что готовы поставить "Спутник V" на Украину.

Зеленский, например, призвал ждать вакцину от Евросоюза.

"Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнения у ученых" – заявил украинский президент.

"Настоящей" он ее назвал, видимо, только потому, что сделана она не в России. Позицию украинского лидера разделяют не все: в Верховной раде ее жестко раскритиковали.

Подробнее о всех за и против российской вакцины на Украине узнайте из нашего видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (66)

По теме

Стало известно, когда вакцина "Спутник V" будет доступна для других стран


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Посетители выставки GITEX у концепта летающей машины в Дубае.
Фото – Выставка информационных технологий GITEX в Дубае
Киев сдался? Российскую вакцину “Спутник V” могут начать производить на Украине.
Видео – Киев сдался? Российскую вакцину могут начать производить на Украине
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться