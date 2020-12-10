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Видео – Российские военные медики помогают жителям Нагорного Карабаха

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© Video : Ruptly / Минобороны России
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/09/32816250.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201210/32816294/video--russian-voennye-mediki-pomogayut-zhitelyam-nagornyi-karabakh.html

Мобильные медицинские бригады российских миротворцев оказывают медицинскую помощь жителям Нагорного Карабаха.

На пути к восстановлению мирной жизни в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике возникла еще одна проблема. В регионе остро ощущается дефицит медицинских работников. Многие из них покинули регион во время боевых действий и пока не вернулись обратно.

Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.
© Ruptly / Sputnik / Минобороны РФ / МЧС России
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам

Решать вопрос с медицинским обслуживанием в НКР взялись российские миротворцы. Из России в регион прибыл военный медицинский отряд, который оказывает помощь местному населению.

В мобильные бригады врачей входят специалисты разных профилей, в том числе и психологи. Отмечается, что чаще всего местные жители обращаются к медикам за стоматологической помощью, а также из-за обострений хронических болезней, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Подробности - в нашем видео.

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