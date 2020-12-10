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КС Молдовы утверждает результаты выборов и мандат Майи Санду

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© Video : Youtube / Curtea Constituțională
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201210/32827256/ks-moldovy-utverzhdaet-rezultaty-vyborov-i-mandat-maya-sandu.html

Конституционный суд Молдовы проводит заседание по вопросу утверждения результатов выборов и мандата президента Республики Молдова.

Конституционный суд рассматривает обращение Центральной избирательной комиссии об утверждении результатов выборов и признании мандата избранного президента Республики Молдова.

Президентура РМ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Конституционный суд сообщил, когда состоится утверждение мандата Майи Санду

Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили и передали в КС итоговый отчет о результатах выборов президента в 2020 году 23 ноября. 

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов, - 943 006. Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы. Результаты голосования должен утвердить Конституционный суд.

Мандат действующего президента Игоря Додона завершается 23 декабря, поэтому инаугурация Санду не может пройти раньше этой даты.

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