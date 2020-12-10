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Простой рецепт, как сдержать пыл США и НАТО: учения стратегических ядерных сил России

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© Ruptly / Минобороны России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201210/32843477/prostoy-retsept-kak-sderzhat-pyl-usa-i-nato-ucheniya-strategicheskikh-yadernykh-sil-russia.html

Ракетные войска стратегического назначения, ракетоносцы дальней авиации и экипаж атомного подводного крейсера “Карелия” провели маневры по управлению стратегическими наступательными силами.

Как заявило Минобороны, задачи учений, которые прошли под руководством президента Владимира Путина, выполнены в полном объеме. К учению привлекались сила и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России.

Кремль и здание МИД.
© Sputnik / Владимир Песня
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"В ходе мероприятия отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота",— говорится в сообщении.

Произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, а также высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности. Пуски выполняли с космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря и самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка. Учебные удары совершались по полигонам Кура и Пембой.

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