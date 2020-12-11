Видео - Пепел и огонь: извержение вулкана Ключевской на Камчатке

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Красивую и одновременно устрашающую картину можно наблюдать в эти дни на Камчатке, где проснулся один из мировых вулканов-исполинов.
Ночью во вторник вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой около шести метров. Позже сейсмологи сообщили, что из кратера начал извергаться поток лавы.
Протяженность огненной реки составила 1,5 километра. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4800 метров.
Завораживающие кадры извержения - в нашем видео.
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