Видео - Пепел и огонь: извержение вулкана Ключевской на Камчатке

Красивую и одновременно устрашающую картину можно наблюдать в эти дни на Камчатке, где проснулся один из мировых вулканов-исполинов.

ИВиС ДВО РАН Видео - Выбросил пепел: на Камчатке началось извержение вулкана Ночью во вторник вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой около шести метров. Позже сейсмологи сообщили, что из кратера начал извергаться поток лавы.

Протяженность огненной реки составила 1,5 километра. Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4800 метров.

Завораживающие кадры извержения - в нашем видео.

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