00:46 12 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.92
  • USD17.30
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Видео

Видео: в питомниках начали продажу новогодних елей

Получить короткую ссылку
2710
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Evghenii Panasenco
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0b/32858141.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201211/32858172/v-pitomnikakh-nachali-prodazhu-novogodnikh-eley.html

Приближаются зимние праздники. Жители Молдовы стараются установить дома новогоднюю красавицу, многие до сих пор не меняют привычек и предпочитают, чтобы она была натуральной.

Специальные еловые плантации государственного Агентства Moldsilva открыли сезон продаж к Новому году.

Теперь хвойную красавицу можно приобрести напрямую у производителей, а начиная с 15 декабря — на специализированных базарах.

Bradul din centrul Chisinăului
© Sputnik / Mihai Caraus
В ожидании праздника: новогодние ели станут доступнее

Moldsilva располагает десятками специализированных питомников по всей стране. Один из них находится в Страшенах. 

"На данный момент у нас примерно 7 100 единиц хвойных только на этой плантации площадью в 1,38 гектара. На реализацию в этом году из питомников района пойдут более 16 тысяч растений. Всего предлагаем примерно 50 тысяч новогодних елок", - заявил инженер лесного хозяйства Михаил Скутару. 

В Агентстве уже заметили, что в этом году поступает меньше запросов на живые ели. Возможно, это связано с пандемией, из-за которой в учебных заведениях и дошкольных учреждениях не планируют утренников и других новогодних праздничных событий. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Коронавирусные елки": быть ли в Кишиневе корпоративам, утренникам и концертам
Смена места: где в Тирасполе в этом году будет установлена главная новогодняя елка
Путин принял участие в акции "Елка желаний": исполнятся две детские мечты


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест аграриев в Кишиневе у правительства.
Фото – "Протестная выставка" тракторов в центре Кишинева
В питомниках начали продажу новогодних елей.
Видео: в питомниках начали продажу новогодних елей
Как менялась ситуация с Covid19 в странах Ближнего зарубежья с 26.11.2020 по 10.12.2020.
Антирекорды по COVID-19 в странах бывшего СССР


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться