Видео: в питомниках начали продажу новогодних елей

Приближаются зимние праздники. Жители Молдовы стараются установить дома новогоднюю красавицу, многие до сих пор не меняют привычек и предпочитают, чтобы она была натуральной.

Специальные еловые плантации государственного Агентства Moldsilva открыли сезон продаж к Новому году.

Теперь хвойную красавицу можно приобрести напрямую у производителей, а начиная с 15 декабря — на специализированных базарах.

Moldsilva располагает десятками специализированных питомников по всей стране. Один из них находится в Страшенах.

"На данный момент у нас примерно 7 100 единиц хвойных только на этой плантации площадью в 1,38 гектара. На реализацию в этом году из питомников района пойдут более 16 тысяч растений. Всего предлагаем примерно 50 тысяч новогодних елок", - заявил инженер лесного хозяйства Михаил Скутару.

В Агентстве уже заметили, что в этом году поступает меньше запросов на живые ели. Возможно, это связано с пандемией, из-за которой в учебных заведениях и дошкольных учреждениях не планируют утренников и других новогодних праздничных событий.

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