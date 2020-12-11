Видео: в питомниках начали продажу новогодних елей

Специальные еловые плантации государственного Агентства Moldsilva открыли сезон продаж к Новому году.
Теперь хвойную красавицу можно приобрести напрямую у производителей, а начиная с 15 декабря — на специализированных базарах.
Moldsilva располагает десятками специализированных питомников по всей стране. Один из них находится в Страшенах.
"На данный момент у нас примерно 7 100 единиц хвойных только на этой плантации площадью в 1,38 гектара. На реализацию в этом году из питомников района пойдут более 16 тысяч растений. Всего предлагаем примерно 50 тысяч новогодних елок", - заявил инженер лесного хозяйства Михаил Скутару.
В Агентстве уже заметили, что в этом году поступает меньше запросов на живые ели. Возможно, это связано с пандемией, из-за которой в учебных заведениях и дошкольных учреждениях не планируют утренников и других новогодних праздничных событий.
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