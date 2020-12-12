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Видео - Глава МИД РФ заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (98)
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Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил в ходе асамблеи Совета по внешней оборонной политике, что страны Запада пытаются начать гонку вакцин.

Руководитель внешнеполитического ведомства России также подчеркнул: на Западе существуют попытки обесценить роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией.

Логотип ООН. Архивное фото
© REUTERS / Carlo Allegri
Лавров: Запад пытается дискредитировать ООН

По его словам, усиливается давление на страны, которые проводят самостоятельную внешнеполитическую линию.

Глава российского МИД призвал Запад отказаться от неоколониальных подходов, которые все чаще стали проявляться в мировой политике, и прекратить попытки сдержать развитие новых мировых центров.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (98)

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