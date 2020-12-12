Видео - Глава МИД РФ заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин

Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил в ходе асамблеи Совета по внешней оборонной политике, что страны Запада пытаются начать гонку вакцин.

Руководитель внешнеполитического ведомства России также подчеркнул: на Западе существуют попытки обесценить роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией.

По его словам, усиливается давление на страны, которые проводят самостоятельную внешнеполитическую линию.

Глава российского МИД призвал Запад отказаться от неоколониальных подходов, которые все чаще стали проявляться в мировой политике, и прекратить попытки сдержать развитие новых мировых центров.

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