Видео - Глава МИД РФ заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин

Руководитель внешнеполитического ведомства России также подчеркнул: на Западе существуют попытки обесценить роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией.
По его словам, усиливается давление на страны, которые проводят самостоятельную внешнеполитическую линию.
Глава российского МИД призвал Запад отказаться от неоколониальных подходов, которые все чаще стали проявляться в мировой политике, и прекратить попытки сдержать развитие новых мировых центров.
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