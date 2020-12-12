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Видео - Как работает аппарат для бесконтактного забора проб на COVID-19

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (102)
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В латвийской столице появился первый в мире аппарат для бесконтактного забора анализов на коронавирус. Изобретение стало результатом совместной работы Клинической университетской больницы имени П. Страдиня и лаборатории Э. Гулбиса.

Выявление коронавируса
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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Робот выдает все необходимоеие для отбора проб в специальной упаковке, которая после использования возвращается в автомат через специальное отверстие. В лабораторию пробы доставляет курьер.

Латвийские врачи говорят, что ноу-хау поможет снизить растущий уровень инфицирования среди медицинских работников в стране.

"Это устройство позволит нам быстро и безопасно определить, кто инфицирован, чтобы мы могли сразу изолировать больных. В этом случае нашим приоритетом является безопасностькак для медицинского персонала, так и для пациентов", - говорит руководитель отдела коммуникаций  клинической университетской больницы имени Страдиня Янита Вейнберга.

Сейчас с помощью автомата тестируют медиков, но власти планируют в будущем расширить его использование. О том, как работает аппарат - смотрите в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (102)


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