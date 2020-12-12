Видео - Как работает аппарат для бесконтактного забора проб на COVID-19

https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0c/32867072.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/video/20201212/32867114/video-Kak-rabotaet-apparat-dlya-beskontaktnogo-zabora-prob-na-ovid-19.html
В латвийской столице появился первый в мире аппарат для бесконтактного забора анализов на коронавирус. Изобретение стало результатом совместной работы Клинической университетской больницы имени П. Страдиня и лаборатории Э. Гулбиса.
©
Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Робот выдает все необходимоеие для отбора проб в специальной упаковке, которая после использования возвращается в автомат через специальное отверстие. В лабораторию пробы доставляет курьер.
Латвийские врачи говорят, что ноу-хау поможет снизить растущий уровень инфицирования среди медицинских работников в стране.
"Это устройство позволит нам быстро и безопасно определить, кто инфицирован, чтобы мы могли сразу изолировать больных. В этом случае нашим приоритетом является безопасностькак для медицинского персонала, так и для пациентов", - говорит руководитель отдела коммуникаций клинической университетской больницы имени Страдиня Янита Вейнберга.
Сейчас с помощью автомата тестируют медиков, но власти планируют в будущем расширить его использование. О том, как работает аппарат - смотрите в нашем видео.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova