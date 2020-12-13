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Видео – Игрушечный маскарад: необычные шары на новогоднюю елку

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (104)
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Каждая елочная игрушка изготавливается и расписывается вручную. Как это происходит, смотрите на видео.

Елочная игрушка
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Елочные шары в масках от COVID-19 выпустили в России
"Маска", "масочный режим" - слова, которые, кажется, стали своеобразным символом 2020 года, когда весь мир столкнулся с пандемией COVID-19.

Это и побудило коллектив красноярской фабрики елочных игрушек "Бирюсинка" создать к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса.

"Сам год подсказал такую идею – создания елочного шарика, который тоже соблюдает масочный режим", – рассказала художник фабрики Татьяна Пришедько.

Елочные игрушки "в масках" пользуются таким спросом, что сотрудникам предприятия приходится работать в усиленном режиме.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (104)

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