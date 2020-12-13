Итоги недели в видео: самые важные события, произошедшие в Молдове

В видео Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.

Прошедшая семидневка выдалась в Молдове довольно насыщенной. Самые важные события и яркие заявления прошедшей недели - в одном видео Sputnik Молдова.

Молдова и ЕАЭС

Действующий президент Молдовы Игорь Додон выступил с обращением на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятия проходило в режиме видеоконференции.

Президент поблагодарил страны ЕАЭС и особенно президента России Владимира Путина за помощь, предоставленную в это непростое для Молдовы время.

"Молдова не сняла со своей повестки вопрос об укреплении отношений с ЕАЭС, в течение этого года наши представители участвовали в работе разных комиссий", - сказал действующий президент.

Додон также заявил, что Молдова очень надеется получить российскую вакцину от коронавируса для вакцинации граждан.

Также от отметил, что республика заинтересована в получении финансовой поддержки со стороны этого союза для реализации проектов в областях агропромышленности, инфраструктуры, а также цифровых технологий.

Действующий президент выразил надежду, что избранный президент Молдовы Майя Санду после вступления в должность продолжит сотрудничество Молдовы со странами ЕАЭС. "Уверен, что нам еще предстоит работать вместе на благо наших граждан", - отметил Додон.

Протесты аграриев

Молдавские сельхозпроизводители, которые 6 декабря обосновались со своей техникой на окраинах Кишинева и тем самым обозначили угрозу масштабной акции протеста, 9 декабря перебросили тракторы на центральную площадь столицы.

Главное, чего хотят аграрии – чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что правительство выделит больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи, определит способы значительного увеличения фонда субсидий и введет акцизы на дизельное топливо.

Расходиться, а точнее, разъезжаться сельхозпроизводители не намерены. Они объявили, что тракторы останутся в центре Кишинева. Протестующие сформировали бригады дежурных, которые ежедневно будут следить за техникой, выставленной перед зданием кабмина.

"Если наши просьбы не будут услышаны, то объявим протест во вторник, 15 декабря, в 10.00. Мобилизуемся еще больше. Мы отсюда не уйдем, нам нечего терять. Не сдадимся. До вторника жители столицы могут прийти и посмотреть на сельскохозяйственную технику, сделать фотографии с тракторами", — заявил Sputnik Молдова сельхозпроизводитель Серджиу Стефанко.

КС поставил точку по вопросу выборов президента

Конституционный суд Молдовы 10 декабря признал действительными результаты выборов, прошедших 15 ноября, а также президентский мандат Майи Санду. Вердикт суда огласила председатель инстанции Домника Маноле.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%.

В ЦИК представили окончательные итоги выборов, согласно которым победу одержала Санду, получив большинство голосов (943 006). Додона поддержали 690 615 граждан Молдовы.

Мандат действующего президента Игоря Додона завершается 23 декабря, поэтому инаугурация Санду не может пройти раньше этой даты. Ранее она заявляла, что церемония вступления в должность состоится 24 декабря.

Отзыв посла Молдовы в России

Члены правительства Молдовы на заседании 9 декабря приняли решение отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России.

Глава правительства Ион Кику отметил, что причина отзыва посла заключается в "постыдном акте, который был выявлен несколько дней назад". Речь идет о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

"Понятно, что ответственность, как минимум непрямую, несет руководитель дипломатической миссии. Поэтому он должен ответить", – подчеркнул Кику.

Он обратился к главе МИДЕИ, чтобы тот навел порядок в министерстве. "Господин Чокой, измените дела в министерстве, проверьте, что происходит", – потребовал премьер, подчеркнув, что произошедшее – "это позор".

Об инциденте с участием автомобиля с молдавскими дипломатическими номерами стало известно в минувшие выходные. Машина посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из РМ. Все произошло на КПП Паланка вечером 5 ноября. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы (ТС) и Службы информации и безопасности республики.

Как сообщили в пресс-службе ТС, водителя микроавтобуса с дипломатическими номерами задержали. Ему предъявлено обвинение.

"Следствием занимается Таможенная служба и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам... По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.)", – сказано в сообщении структуры.

У премьера подтвердился коронавирус

Премьер-министр Ион Кику заразился коронавирусом. Глава правительства сдал тест на COVID-19 после появления характерных для заболевания симптомов.

"Тест положительный. Премьер продолжит выполнять свои обязанности удаленно", — сообщили в правительстве Молдовы.

Позже он провел в дистанционном формате заседание правительства.

"Хочу сказать, что чувствую себя нормально, только голос изменился. В остальном все хорошо", — сказал тогда Кику.

Решение КС

Конституционный суд приостановил изменения закона о Службе информации и безопасности, которые вернули структуру под контроль парламента. Решение принято на заседании инстанции в 7 декабря.

А на следующий день приостановил действие закона, отменяющего передачу посольству США участка под бывшим Республиканским стадионом, но оставил в силе изменения в руководстве парламента.

Вакцина от коронавируса

Молдова подала на платформу COVAX заявку, чтобы претендовать на получение вакцины против COVID-19.

Запрос направили после обсуждений с экспертами в этой области и в сотрудничестве с международными партнерами (ВОЗ и ЮНИСЕФ).

Посредством этой платформы предполагается бесплатно обеспечить вакциной пятую часть населения страны. Сообщается, что в эти 20% войдут медицинские работники, лица старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями (группа высокого риска), сотрудники центров временного или длительного размещения, люди с хроническими заболеваниями, социальные работники, а также те, кто трудится в сфере образования и правоохранительных органах.

Заявление Кику

Молдавский премьер Ион Кику по итогам беседы в понедельник с действующим президентом и спикером парламента заявил, что основная задача правительства на данном этапе продвинуть "бюджетный пакет" законов.

"Утверждение налогово-бюджетной политики и бюджетов на 2021 год - моральный долг и основная цель правительства. И мы это сделаем. Уважаемые граждане, прошу сохранять спокойствие. Мы призываем политиков проявить повышенную ответственность. В течение 10, максимум - 14 дней все, начиная с премьера и заканчивая любым депутатом парламента, обязаны рассмотреть бюджеты и налогово-бюджетную политику. Затем все проявят ответственность и примут решения, которых требует общество", - сказал Кику.

Измененные штрафы

Штрафы за несоблюдение мер профилактики COVID-19 в Республике Молдова уменьшены. Соответствующие изменения опубликованы в Monitorul Oficial 8 декабря, они вступили в силу.

Таким образом, размер штрафа снизился с 22 500 - 25 000 леев до 2000 - 5000 леев для физических лиц. Для юридических лиц штраф составляет от 10 000 до 35 000 леев против 50 000 - 75 000 леев, действовавших до сегодняшнего дня.

Однако в случае повторного совершения того же правонарушения в течение одного года штраф составит от 15 000 до 25 000 леев, а для юридических лиц - от 50 000 до 75 000 леев.

Также был уменьшен штраф за умышленное предоставление ложных или неполных данных или отказ предоставить сведения, необходимые для заполнения эпидемиологической анкеты, санкции снижены с 22 500 - 25 000 леев до 2500 - 7500 леев.

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