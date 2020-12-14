15:21 14 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Видео – Названа самая красивая елка в Европе

Получить короткую ссылку
11210
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0e/32880597.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201214/32880637/video-elka-vilnius-samaya-krasivaya-v-europe.html

Главная рождественская ель Вильнюса получила звание самой красивой в Европе по версии туристической организации European Best Destinations.

Елка-инсталляция выполнена в стиле хай-тек и выглядит как настоящая сюрреалистическая картина. Общая высота конструкции составляет 24 метра.

Елочные игрушки в масках
© Ruptly
Видео – Игрушечный маскарад: необычные шары на новогоднюю елку

Елка сделана из металлических блоков с LED-подсветкой, зеркал, а также шести тысяч живых еловых веток, собранных в окрестных лесах. У зрителя создается впечатление, что ель словно собирается из отдельных блоков в единое целое прямо на глазах. Инсталляция украшена четырьмя километрами гирлянд и серебристой мишурой.

Любой желающий также может зайти внутрь конструкции. Там размещена настоящая живая елка в традиционном убранстве - ее не рубили, а нарядили растущее в сквере дерево. Авторы инсталляции утверждают, что снаружи конструкция олицетворяет будущее, а внутри – прошлое.

Именно поэтому ель получилась необычной, и при этом ни одно дерево ради праздничного настроения не пострадало.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео - Столица приоделась к зимним праздникам
Праздник к нам приходит: Кишинев украсили по-новогоднему
Видео – В столице Рождества зажглись огни на праздничной ели


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря
Елку в Вильнюсе признали самой красивой в Европе
Видео – Названа самая красивая елка в Европе
Как менялась ситуация с Covid19 в странах Ближнего зарубежья с 26.11.2020 по 10.12.2020.
Антирекорды по COVID-19 в странах бывшего СССР


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться