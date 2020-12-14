Видео – Названа самая красивая елка в Европе

Главная рождественская ель Вильнюса получила звание самой красивой в Европе по версии туристической организации European Best Destinations.

Елка-инсталляция выполнена в стиле хай-тек и выглядит как настоящая сюрреалистическая картина. Общая высота конструкции составляет 24 метра.

Елка сделана из металлических блоков с LED-подсветкой, зеркал, а также шести тысяч живых еловых веток, собранных в окрестных лесах. У зрителя создается впечатление, что ель словно собирается из отдельных блоков в единое целое прямо на глазах. Инсталляция украшена четырьмя километрами гирлянд и серебристой мишурой.

Любой желающий также может зайти внутрь конструкции. Там размещена настоящая живая елка в традиционном убранстве - ее не рубили, а нарядили растущее в сквере дерево. Авторы инсталляции утверждают, что снаружи конструкция олицетворяет будущее, а внутри – прошлое.

Именно поэтому ель получилась необычной, и при этом ни одно дерево ради праздничного настроения не пострадало.

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