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Как российские миротворцы следят за режимом прекращения огня в Карабахе

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© Ruptly / Минобороны России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201214/32890579/kak-rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-rezhimom-prekrascheniya-ognya-v-karabakhe.html

Сейчас в непризнанной республике работают 23 наблюдательных пункта. Каждый из них оборудуют самой современной техникой, чтобы пресечь любые провокации с обеих сторон.

Хотя о перемирии Азербайджан, Армения и Россия договорились 9 ноября, одно такое нарушение режима прекращения огня миротворцы пресекли несколько дней назад.

Блокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
© Sputnik / Maksim Blinov
Оборонное ведомство РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Оно произошло вблизи поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.

Баку возложил ответственность на оставшиеся в лесистой местности "некоторые армянские вооруженные формирования". 

Комментируя ситуацию, Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона следит за ситуацией, "это дополнительная нагрузка для наших миротворцев", а по происходящему в регионе с заинтересованными сторонами оперативно осуществлялись контакты.

"Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", – сказал представитель Кремля.

Теперь там снова все тихо. О том, чего российским военным стоит поддерживать мир в Карабахе, - наше видео.

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