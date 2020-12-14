Как российские миротворцы следят за режимом прекращения огня в Карабахе

Хотя о перемирии Азербайджан, Армения и Россия договорились 9 ноября, одно такое нарушение режима прекращения огня миротворцы пресекли несколько дней назад.
Оно произошло вблизи поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.
Баку возложил ответственность на оставшиеся в лесистой местности "некоторые армянские вооруженные формирования".
Комментируя ситуацию, Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона следит за ситуацией, "это дополнительная нагрузка для наших миротворцев", а по происходящему в регионе с заинтересованными сторонами оперативно осуществлялись контакты.
"Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", – сказал представитель Кремля.
Теперь там снова все тихо. О том, чего российским военным стоит поддерживать мир в Карабахе, - наше видео.
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