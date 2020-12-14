Как российские миротворцы следят за режимом прекращения огня в Карабахе

Сейчас в непризнанной республике работают 23 наблюдательных пункта. Каждый из них оборудуют самой современной техникой, чтобы пресечь любые провокации с обеих сторон.

Хотя о перемирии Азербайджан, Армения и Россия договорились 9 ноября, одно такое нарушение режима прекращения огня миротворцы пресекли несколько дней назад.

Оно произошло вблизи поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.

Баку возложил ответственность на оставшиеся в лесистой местности "некоторые армянские вооруженные формирования".

Комментируя ситуацию, Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона следит за ситуацией, "это дополнительная нагрузка для наших миротворцев", а по происходящему в регионе с заинтересованными сторонами оперативно осуществлялись контакты.

"Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", – сказал представитель Кремля.

Теперь там снова все тихо. О том, чего российским военным стоит поддерживать мир в Карабахе, - наше видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova