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Видео – "Живых все меньше в телефонной книжке...": памяти Валентина Гафта

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© Video : Youtube / Sputnik Молдова
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201215/32893637/video--pamyati-valentina-gafta.html

15 декабря в Москве простились с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Церемония прощания прошла в театре "Современник", на сцену которого актер и поэт выходил на протяжении почти полувека. Вспомним, как складывалась судьба любимого актера.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. С детских лет интересовался актерской профессией и играл в школьном театре. В школу-студию МХАТ поступил с первой попытки.

Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек на сцене театра Современник.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Фото - "Фанатик сцены": памяти Валентина Гафта
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После окончания обучения в 1957 году артист играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, где интересных ролей ему не давали. Все изменилось в 1964-м, когда Гафт пришел в "Ленком" к легендарному Анатолию Эфросу.

А в 1969 году Олегу Ефремову удалось переманить артиста в "Современник", где он стал ведущим актером и выступал на сцене до конца своей жизни.

В то же время Гафт активно снимался в кино. На его счету более сотни фильмов, среди которых "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи", "Здравствуйте, я ваша тетя!".

Не менее известен и поэтический дар артиста. Валентин Иосифович прекрасно читал стихи и сочинял настолько острые эпиграммы, что порой с ним переставали общаться друзья и коллеги.

Валентин Гафт ушел из жизни 12 декабря. Ему было 85 лет. Супруга артиста Ольга Остроумова сообщила, что причиной смерти стали последствия инсульта, перенесенного артистом в прошлом году. Позже ее слова подтвердил театр "Современник", где Гафт служил с 1969 года.

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