Александр Фленкя – о том, насколько Молдова близка к решению приднестровской проблемы

Александр Фленкя в эфире передачи "Эеспертиза" рассказал о том, насколько близко мы подошли к решению приднестровского конфликта.

Что представляет собой сегодня приднестровская проблематика, как можно решить вопрос складов военной техники и боеприпасов в Колбасне, насколько важна миссия российского миротворческого контингента на Днестре, каким образом и при каких обстоятельствах возможно решить окончательно приднестровский конфликт? Об этом и о многом другом в программе "Экспертиза" журналист Андрей Петрик побеседовал с бывшим вице-премьером Молдовы по реинтеграции, представителем по политическим вопросам в приднестровском урегулировании Александром Фленкя.

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