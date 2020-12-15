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Александр Фленкя – о том, насколько Молдова близка к решению приднестровской проблемы

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201215/32898452/aleksandr-flenkya-o-tom-naskolko-moldova-blizka-k-resheniyu-pridnestrovskoy-problemy.html

Александр Фленкя в эфире передачи "Эеспертиза" рассказал о том, насколько близко мы подошли к решению приднестровского конфликта.

Что представляет собой сегодня приднестровская проблематика, как можно решить вопрос складов военной техники и боеприпасов в Колбасне, насколько важна миссия российского миротворческого контингента на Днестре, каким образом и при каких обстоятельствах возможно решить окончательно приднестровский конфликт? Об этом и о многом другом в программе "Экспертиза" журналист Андрей Петрик побеседовал с бывшим вице-премьером Молдовы по реинтеграции, представителем по политическим вопросам в приднестровском урегулировании Александром Фленкя.

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