Протест аграриев в одном видео: от стычек с полицией до перекрытия площади

Оглушительный рев моторов и звук клаксонов тракторов, стычки с полицией, блокирование центрального проспекта в столице — смотрите на видео Sputnik, как проходил митинг сельхозпроизводителей в центре Кишинева во вторник.

Молдавские сельхозпроизводители 15 декабря возобновили протестные акции в Кишиневе. Главное, чего добиваются аграрии, — чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%. Производители надеются, что власти выделят больше финансовых ресурсов для выплаты компенсаций пострадавшим от засухи.

Протест во вторник длился порядка четырех часов. Однако завершенным назвать его нельзя, скорее — прерванным. Продолжение митинга, как отмечают сами аграрии, запланировано на этот четверг. Правда, пройдет он не на центральной площади, а у здания парламента.

"У нас уже есть разрешение на проведение акции от примэрии Кишинева", — обратил внимание сельхозпроизводитель из Леовского района Ион Плэмэдялэ.

Аграрии подчеркивают, что не намерены сдаваться и будут продолжать протесты вплоть до 31 декабря — именно столько действует разрешение выданное им на проведение протестов на площади Великого национального собрания перед зданием правительства.

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