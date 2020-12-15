"Спутник V": эффективность доказана. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?

Первый в мире препарат для иммунизации от коронавируса нового типа эффективен более чем в 91% случаев. Об этом заявили в институте Гамалеи.
В то же время в тяжелых случаях заболевания COVID-19 показатель составила 100%.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что полученные данные включат в основу отчета, который российская сторона намерена использовать для подачи заявок на ускоренную регистрацию препарата в других странах.
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