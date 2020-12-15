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"Спутник V": эффективность доказана. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (127)
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© Video : Ruptly / RT / пресс-служба БАЭС / Роспотребнадзор / @sputnikvaccine
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0f/32904672.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201215/32905606/sputnik-v-dokazal-effektivnost-pochemu-zapad-pytaetsya-ubedit-vsekh-v-obratnom.html

Прививка вызвала ажиотаж во всем мире. Одни пытаются скорее закупить противоядие от COVID-19, другие ведут информационную войну против российской разработки.

Первый в мире препарат для иммунизации от коронавируса нового типа эффективен более чем в 91% случаев. Об этом заявили в институте Гамалеи.

Сербия получила первую партию российской вакцины “Спутник V”
© Ruptly / Sputnik V @sputnikvaccine
Первая партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Сербию

В то же время в тяжелых случаях заболевания COVID-19 показатель составила 100%.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что полученные данные включат в основу отчета, который российская сторона намерена использовать для подачи заявок на ускоренную регистрацию препарата в других странах.

Кому мешает успех "Спутника V" и в чем существенное отличие российской вакцины от плацебо — смотрите в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (127)

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