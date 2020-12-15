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Видео – Вашингтон вводит санкции против Анкары за покупку С-400 у России

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© Video : Ruptly / WH.GOV / state.gov / Минобороны России
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0f/32906121.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201215/32906202/video--usa-vvodyat-sanktsii-protiv-turkey-za-pokupku-s-400-u-russia.html

При этом госсекретарь США Майк Помпео не скрывает, что данные меры на самом деле направлены против Москвы.

В рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" Соединенные Штаты ввели рестрикции в отношении Секретариата оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демирa, заместителя главы ведомства, а также двух руководителей профильных отделов, связанных с противовоздушной обороной.

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 Триумф.
© Sputnik / Sergey Pivovarov
Обратного пути нет: второе испытание С-400 Турцией на истребителях ВВС США

Россия начала поставлять С-400 в Турцию в 2019 году. Вашингтон потребовал от Турции отказаться от сделки и приобрести американские ракеты Patriot.

Анкара не пошла на уступки. Это привело к ухудшению отношений между Турцией и США. С Россией Анкара, наоборот, сотрудничество усилила.

При этом госсекретарь США Майк Помпео не скрывает, что данные меры на самом деле направлены против России.

"Сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США. Напротив, они направлены на то, чтобы заставить Россию заплатить цену в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий", — заявил Помпео.

Решение США ни для кого не стало сюрпризом, а Анкара пообещала ввести ответные санкции против Вашингтона.

Как отреагировал на действия американской администрации Сергей Лавров — смотрите в нашем видео.

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