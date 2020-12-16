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Видео – Перевооружение РВСН новейшими ракетами "Авангард"

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Минобороны России
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201216/32914077/video-perevooruzhenie-rvsn-noveyshimi-raketami-avangard.html

Соединение ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области — первое в России, которое приняло на вооружение этот комплекс.

Минобороны России опубликовало видео загрузки очередной ракеты стратегического комплекса с гиперзвуковым крылатым блоком "Авангард" в шахтную пусковую установку в Оренбургской ракетной дивизии.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-СА
© Sputnik / Host photo agency / Vladimir Pesnya
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На кадрах, представленных российским военным ведомством, можно увидеть последовательность процесса. Сначала межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ везут к месту установки на транспортировщике. Затем следует открытие защитной крышки шахтной пусковой установки и перекладка ракеты на установщик. Завершает операцию загрузка ракеты в шахту и закрытие ее крышкой.

Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре 2019 года. Общее количество комплексов, входящих в один полк, не разглашается.

О создании системы "Авангард" президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года. По его словам, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, достигающей почти 25 тысяч километров в час.

Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, который способен выдерживать сверхвысокие температуры, возникающие в ходе полета.

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