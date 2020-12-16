Тракторы у парламента — как прошел второй день фермерских протестов.

В среду участники акции сменили дислокацию — от здания правительства они привели сельхозтехнику прямо к стенам законодательного органа.

Движение транспорта по главному проспекту города было перекрыто. Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли несколько стычек. В результате столкновений пострадали четверо сотрудников МВД, их забрал прибывший экипаж скорой помощи.

Также в среду представители протестующих провели переговоры с депутатами парламента в здании высшего законодательного органа. После дискуссии, которая длилась около часа, участники беседы договорились встретиться еще раз.

Главное требование фермеров — отменить повышение НДС с 8 до 12 процентов, заложенное в налогово-бюджетную политику на 2021 год.

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