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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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https://ru.sputnik.md/video/20201217/32923863/bolshaya-press-konferentsiya-vladimira-putina.html
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Смотрите в прямом эфире на Sputnik Молдова итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74366643&type=mp4
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PT1S
2020-12-17T10:59Z

Смотрите в прямом эфире на Sputnik Молдова итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

В связи с ситуацией с коронавирусом пресс-конференция организована иначе — российский лидер находится в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы располагаются в нескольких пресс-центрах. Участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам.

Задать вопрос в пресс-центре не единственная возможность высказаться. Обозначить проблему можно было и через сайт Moskva-Putinu.ru, а также посредством мобильного приложения. Шестого декабря приступил к работе колл-центр, операторам которого диктовали вопросы. Сообщения обрабатывали волонтеры Общероссийского народного фронта. Таким образом, было зарегистрировано много вопросов про зарплаты, льготы, дороги, строительство жилья. Также интерес вызвало и то, где и как сделать прививку. 

Владимир Путин отвечает на эти вопросы, а также на те, которые касаются регионов и внешней политики.

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