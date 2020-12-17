Большая пресс-конференция Владимира Путина

В связи с ситуацией с коронавирусом пресс-конференция организована иначе — российский лидер находится в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы располагаются в нескольких пресс-центрах. Участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам.

Задать вопрос в пресс-центре не единственная возможность высказаться. Обозначить проблему можно было и через сайт Moskva-Putinu.ru, а также посредством мобильного приложения. Шестого декабря приступил к работе колл-центр, операторам которого диктовали вопросы. Сообщения обрабатывали волонтеры Общероссийского народного фронта. Таким образом, было зарегистрировано много вопросов про зарплаты, льготы, дороги, строительство жилья. Также интерес вызвало и то, где и как сделать прививку.

Владимир Путин отвечает на эти вопросы, а также на те, которые касаются регионов и внешней политики.

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