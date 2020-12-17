Видео – Путин назвал провокацией вопрос о русских хакерах и Трампе

Под конец большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил российскому музыканту Сергею Шнурову, который в конце июня нынешнего года стал генеральным продюсером канала RTVI.

Вопрос он задал в качестве "молодого журналиста". Точнее — сразу несколько вопросов. Один из них касался близкой Шнурову темы, а именно — ненормативной лексики.

"Как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?" — спросил он.

Хоть этот вопрос был задан последним, российский лидер начал именно с него и прежде всего поблагодарил собеседника за то, что тот обошелся без нецензурной лексики в своем вопросе. Путин отметил, что русский язык достаточно богат, чтобы доходчиво выражать свои мысли и не прибегать при этом к нецензурной лексике и дал рекомендацию, как избежать мата.

"Обратитесь к классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику", — посоветовал Владимир Путин.

Остальные вопросы от Шнурова касались другой тематики. "Молодой журналист" спросил, почему хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу и на какую должность он теперь может рассчитывать.

Подобную формулировку Владимир Путин назвал провокацией. Он подчеркнул, что Россия не вмешивалась в американские выборы, и подобные заявления — домыслы, призванные испортить отношения между Россией и США.

Причем источник этих домыслов — американские внутриполитические силы, которые делают двусторонние отношения между странами заложником своей политики.

Каковы политические перспективы Трампа и каким российский президент видит дальнейшее развитие российско-американских отношений — смотрите в видео.

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