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Видео — Путин рассказал об условиях вывода миротворцев из Приднестровья

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Тема:
Приднестровское урегулирование (306)
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По словам главы РФ, Москва выступает за то, чтобы вывести российские "голубые каски" из Приднестровья, как только будет налажен диалог между регионом и остальной частью Молдовы.

Владимир Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции ответил на призыв избранного президента Молдовы Майи Санду вывести миротворцев из Приднестровья и переформатировать миротворческую операцию в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.

Блокпост российских миротворцев в Приднестровье.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Путин – о приднестровской проблеме: рано или поздно она должна быть решена

Прежде всего президент РФ заверил, что Москва выступает за вывод российского контингента, однако для этого необходимо обеспечить ряд условий, при которых ситуация в регионе пойдет по пути мира и примирения.

"Мы слышали от представителей западных стран о необходимости вывести контингент, и в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующие обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы", – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в бытность Владимира Воронина президентом Молдовы переговоры практически привели к достижению условий для вывода миротворческого контингента. Однако под давлением западных стран Воронин отказался от договоренностей.

"И решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем и почему? Непонятно. Я потом спрашивал у коллег из Евросоюза: "Зачем вы это сделали?" Ну, вот так получилось... Рано или поздно эта проблема должна быть решена", — заявил Путин.

Как складывался переговорный процесс – смотрите в видео.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (306)

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