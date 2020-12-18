Встреча глав государств СНГ

Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств проходит под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции.

Участие в форуме принимает и действующий президент Республики Молдова Игорь Додон.

Участники встречи планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях.

Кроме того, к рассмотрению заявлены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса и обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке.

По итогам заседания участники утвердят обновленную Концепцию дальнейшего развития СНГ, а также примут совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.

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