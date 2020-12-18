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Видео - встреча глав государств СНГ
В заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств прининял участие российский лидер, заседание прошло в режиме видеоконференции.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=82831522&type=mp4
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PT160M49S
2020-12-18T10:21Z
В заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств прининял участие российский лидер, заседание прошло в режиме видеоконференции.
Заседание Совета глав государств СНГ прошло под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции.
Участие в форуме принял и действующий президент Республики Молдова Игорь Додон.
Участники встречи планировали обсудить текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях.
Кроме того, к рассмотрению были заявлены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса и обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке.
По итогам заседания участники утвердят обновленную Концепцию дальнейшего развития СНГ, а также примут совместные заявления по случаю 75-летия создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и ряд других документов.
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