Видео — Первый полет Ил-114-300. Когда начнутся серийные поставки лайнера?

Пилотное задание, которое дали экипажу под управлением Героя России Николая Куимова, было выполнено на отлично.

Летчикам-испытателям предстояло проверить режим работы силовой установки, обеспечивающей устойчивость и управляемость самолета. Задание было выполнено успешно, а после приземления пилотов купали в овациях и качали на руках.

"Великолепная машина. Погода сложная, и она показала себя очень надежно, просто, маневренно. Очень энерговооруженная, современная, поэтому, собственно, полет состоялся", — сказал шеф-пилот Куимов после приземления.

Ил-114-300 – полностью российский пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Он оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров.

Основное достоинство нового лайнера состоит в том, что он может использовать короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы и ледовые полосы. Предполагается, что новый самолет будет широко использоваться на региональных перевозках, так как его смогут принимать аэродромы даже со слабым техническим оснащением.

Когда лайнер запустят в серийное производство и в каких регионах он сможет летать смотрите в нашем видео.

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