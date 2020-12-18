18:28 18 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.20
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Видео — Первый полет Ил-114-300. Когда начнутся серийные поставки лайнера?

Получить короткую ссылку
94 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ростех
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32941461.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201218/32941498/pervyy-polet-il-114-300-kogda-nachnutsya-seriynye-postavki-passazhirskogo-laynera-video.html

Пилотное задание, которое дали экипажу под управлением Героя России Николая Куимова, было выполнено на отлично.

Летчикам-испытателям предстояло проверить режим работы силовой установки, обеспечивающей устойчивость и управляемость самолета. Задание было выполнено успешно, а после приземления пилотов купали в овациях и качали на руках.

"Великолепная машина. Погода сложная, и она показала себя очень надежно, просто, маневренно. Очень энерговооруженная, современная, поэтому, собственно, полет состоялся", — сказал шеф-пилот Куимов после приземления.

Ил-114-300 – полностью российский пассажирский самолет, является модернизированной версией Ил-114. Он оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01 и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до 1,9 тысячи километров.

Свеча
© Sputnik / Евгений Панасенко
Умер создатель легендарного самолета Ил-76

Основное достоинство нового лайнера состоит в том, что он может использовать короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы и ледовые полосы. Предполагается, что новый самолет будет широко использоваться на региональных перевозках, так как его смогут принимать аэродромы даже со слабым техническим оснащением.

Когда лайнер запустят в серийное производство и в каких регионах он сможет летать смотрите в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото - Последний пассажирский рейс Ту-154 в России
"Уже в постройке": зачем Россия возрождает "самолеты судного дня"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Полиция.
Фото: праздник в оцеплении — как полиция отмечает свой профессиональный день
Первый полет Ил-114-300. Когда начнутся серийные поставки пассажирского лайнера?
Видео — Первый полет Ил-114-300. Когда начнутся серийные поставки лайнера?
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться