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Видео — Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией?

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© Ruptly / Минобороны России / dvids
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Sputnik Молдова
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, что поставленные Москвой зенитно-ракетные комплексы представляют угрозу для американских военных.

Ранее Вашингтон ввел санкции против Анкары из-за покупки С-400 у России. Под ограничения попали Секретариат оборонной промышленности Турции, его глава Исмаил Демир, а также еще несколько чиновников.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина.
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин — о "белых и пушистых", а также об ответственности за страну

Ни для кого не секрет, что ограничительные меры на самом деле нацелены на Россию. Да и сами американские госчиновники этого не скрывают.

"Сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США. Напротив, они направлены на то, чтобы заставить Россию заплатить цену в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Новые обвинения уже давно никого не удивляют в Москве, а новые американские санкции там связывают с неспособностью США к честной конкуренции.

"Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, используя или играя по правилам. Нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то, что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии военно-промышленного комплекса", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чем именно угрожают С-400 американцам и как сами США стали угрозой для всего мира — смотрите в нашем видео.

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