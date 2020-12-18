Видео — Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией?

Ранее Вашингтон ввел санкции против Анкары из-за покупки С-400 у России. Под ограничения попали Секретариат оборонной промышленности Турции, его глава Исмаил Демир, а также еще несколько чиновников.

Ни для кого не секрет, что ограничительные меры на самом деле нацелены на Россию. Да и сами американские госчиновники этого не скрывают.

"Сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США. Напротив, они направлены на то, чтобы заставить Россию заплатить цену в ответ на широкий круг ее злонамеренных действий", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Новые обвинения уже давно никого не удивляют в Москве, а новые американские санкции там связывают с неспособностью США к честной конкуренции.

"Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, используя или играя по правилам. Нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то, что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии военно-промышленного комплекса", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чем именно угрожают С-400 американцам и как сами США стали угрозой для всего мира — смотрите в нашем видео.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova