Меркель рассказала, какими хочет видеть отношения с Россией

Канцлер Германии заявила, что Берлин заинтересован в хороших стратегических отношениях с Москвой, но при этом не видит необходимости в их перезагрузке.

Ангела Меркель выразила сомнение в необходимости нового запуска отношений с Россией.

По ее словам, есть события, осложняющие диалог, но существует и "высокая степень преемственности".

Канцлер также подчеркнула, что позиция правительства Германии по "Северному потоку–2" не менялась. Газопровод – совместный проект поставок голубого топлива из России в Германию через Балтийское море.

На завершающем этапе возникли трудности из-за давления США, которые хотят сорвать реализацию "Северного потока–2".

Однако Москва и Берлин уверены, что газопровод будет достроен.

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