Видео — Протест в Риме перешел в марш, а затем в столкновения с полицией

Участники акции стремились высказать свое недовольство принятым законом о государственном бюджете.
Когда манифестанты двинулись в колоннах с места проведения митинга, полицейские попытались заблокировать их импровизированный марш.
После стычек протестующие прорвались к площади Ларго-Аргентина, чтобы добраться до Министерства здравоохранения. В руках у них были сигнальные ракеты и антиправительственные транспаранты.
Подробности - в нашем видео.
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