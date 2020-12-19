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Видео — Протест в Риме перешел в марш, а затем в столкновения с полицией

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Sputnik Молдова
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Манифестанты, в рядах которых были в основном студенты и временно занятые работники, первоначально заявили о проведении митинга.

Участники акции стремились высказать свое недовольство принятым законом о государственном бюджете.

Когда манифестанты двинулись в колоннах с места проведения митинга, полицейские попытались заблокировать их импровизированный марш.

После стычек протестующие прорвались к площади Ларго-Аргентина, чтобы добраться до Министерства здравоохранения. В руках у них были сигнальные ракеты и антиправительственные транспаранты.

Подробности - в нашем видео.

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